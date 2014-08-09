При спробі розбору наметів і барикад на Майдані постраждали 3 людини

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві. Як зазначили в міліції, сьогодні в міліцію надійшло повідомлення про те, що на Майдані Незалежності сталася пожежа. На місце події направлена слідчо-оперативна група Шевченківського райуправління.

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Після того, як співробітники Головного управління ДСНС в Києві локалізували пожежу, експерти приступили до огляду місця події. В даний час працівники міліції опитують свідків і встановлюють обставини, за яких виникла пожежа.

Інформація внесена в Єдиний облік Шевченківського райуправління столичної міліції. Триває перевірка.

Крім цього, правоохоронцям надійшло повідомлення від лікарів, що в медичні установи доставлено 3 особи з різними травмами.

За словами постраждалих, ушкодження вони отримали під час конфлікту на Майдані Незалежності. В лікарняні установи направлені співробітники міліції для з'ясування всіх обставин. Інформація внесена до Єдиного реєстру.

У коментарі УНІАН у столичному главку міліції підтвердили інформацію, що під час сутичок з людьми, які живуть на Майдані, при спробі розібрати намети та барикади постраждало троє людей. "Під час сутичок з мешканцями Майдану до лікарів звернулося 3 людини із забійними травмами”, - сказали у столичній міліції.

Водночас у київському главку не підтвердили і не спростували інформацію, яку розповсюдили окремі ЗМІ про те, що начебто під час прибирання наметів з Майдану було знайдено вибухівку.