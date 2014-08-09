У Києві "замінували" станцію метро «Арсенальна»
15:14, 09 серпня 2014Київ
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До столичної міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування станції метро «Арсенальна».
На місці працюють фахівці вибухо-технічних служб / Фото УНІАН
Сьогодні о 14.10 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування станції метрополітену.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві
На місці події працюють спеціалісти вибухо-технічних служб, кінологи та працівники МНС.
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Відомості про подію внесено до Єдиного обліку Печерського районного управління столичної міліції.
Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи, яка повідомила про замінування.
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