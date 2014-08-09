У Києві біля стели Незалежності горять намети

Як передає кореспондент УНІАН, полум'ям охоплено близько чотирьох наметів, але оскільки конструкції розташовані близько одна до одної, то полум'я швидко може перекинутись далі.

Наразі пожежники, які чергують на Майдані Незалежності, вже розпочали гасіння пожежі. Поки що невідомо хто і навіщо запалив ці намети.

Читайте такожПожежу на барикаді з боку вулиці Михайлівської вже загасилиЛюди, які перебувають на Майдані, намагаються відтягти від полум'я шини, яких тут дуже багато між наметами.