Пожежу на барикаді з боку вулиці Михайлівської вже загасили

Пожежу, яка виникла через підпал барикад, біля вулиці Михайлівської на Майдані Незалежності, наразі загасили. Кияни зі ще більшим завзяттям почали розбирати намети біля фонтанів.

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Як передає кореспондент УНІАН, перед цим полум'я від барикади охопило кілька наметів та частково декоративні дерева біля фонтанів на Майдані Незалежності.

Зараз ще залишається багато диму. Однак кияни не звертають на це уваги і активно розбирають намети та інші конструкції, що знаходились між фонтанами за сценою Майдану.

Мешканці столиці різного віку - від молоді до літніх людей - вишикувалися у шеренгу і передають сміття та елементи конструкцій барикад із рук в руки, як колись передавали бруківку під час Революції гідності.

До киян долучили також афганці, які були на Майдані Незалежності, з першого дня Революції гідності. Наразі на місці їх намету, що був за сценою Майдану, залишилася табличка з написом: “Восьма Афганська сотня виїхала на фронт! Тут нікого нема. До зустрічі, Майдан! Слава Україні!”.

Як передає кореспондент УНІАН, люди, що мешкають на Майдані Незалежності в Києві, підпалили свої намети з боку Михайлівської вулиці.

Як повідомляв УНІАН, міська влада сьогодні заявляла, що хочезвільнити для проїзду насамперед вулицю Хрещатик. Також велися переговори про звільнення від барикад проїжджих частин вулиці Городецького та проїзду від Михайлівської до Хрещатика.