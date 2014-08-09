Кличко вирушив на чергові переговори з жителями Майдану

Київський міський голова Віталій Кличко, який приймає участь у прибиранні центру столиці, пішов до намету, розташовані біля «йолки» на чергові переговори з приводу звільнення центральних вулиць міста та приведення їх у порядок.

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Як передає кореспондент УНІАН, разом з Кличком у прибиранні і переговорах бере участь перший заступник глави Адміністрації президента Геннадій Зубко, а також тут присутні народні депутати та депутати Київради від різних політичних сил.

Як повідомив УНІАН Зубко, сьогодні будуть відкриті проїжджі частини вулиць Городецького, Михайлівській, Хрещатика. Водночас вулицю Інститутську поки не планується чіпати.

З приводу того, яка робота передбачена сьогодні для мера Києва, Зубко зазначив, що, насамперед, це вести переговорний процес з тими, хто проти того, щоб розбирали барикади і намети в центрі.

«Основна (робота для Кличка сьогодні - УНІАН) - це переговори. Я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Вважаю важкий переговорний процес мирного врегулювання існуючої в центрі столиці ситуації, - це дійсно важка праця», - зазначив Зубко.

Водночас кияни активно долучилися до прибирання центру. Їх більше, ніж працівників комунальних служб. Вони і збирають каміння, розкидані тут і завантажують елементи барикад в машини, і водночас також ведуть переговори з людьми, які живуть на Майдані, переконуючи їх у необхідності наведення порядку в центрі столиці.