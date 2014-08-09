Звільнити проїжджу частину Хрещатика планують за сьогодні

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала депутат Київради з фракції “УДАР” Рена Назарова.

“Сьогодні наше завдання — звільнити проїжджу частину Хрещатика... Найголовніше, щоб у понеділок люди змогли вільно проїхати по Хрещатику”, - сказала вона, інформуючи представників ЗМІ про обсяг запланованих робіт.

“Може бути, якщо встигнемо, то підійдемо до Інститутської. Але ж ви розумієте, що це все може відбуватись тільки по узгодженню з майданівцями”, - сказала Назарова.

Вже великий шмат роботи зроблено. Одяг бруднющий. Та й фіг з ним. pic.twitter.com/oBzCiDUmYc - Oleksandr Arhat (@olarhat) August 9, 2014

На запитання, де Київський міський голова, оскільки поки його не було видно на території, де триває прибирання, депутат відповіла, що він має бути десь тут.

“Кличко десь серед нас. Ми (представники партії “УДАР” - УНІАН) йшли з Михайлівської площі. Там була точка збору”, - сказала Назарова.

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