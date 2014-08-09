Кияни та комунальники почали прибирати барикади на Городецького

Кияни разом з комунальниками почали прибирати барикади, які встановлені на початку вулиці Городецького ближче до Хрещатика.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз тут працює комунальна техніка і близько 200 представників служб міста.

Також їм допомагають близько 300 киян. При цьому окремі «мешканці» Майдану вступають в суперечки з киянами з приводу того, що ті знімають намети. Але кияни намагаються їх переконати в тому, що повинен бути наведений порядок у центрі міста і що не слід дискредитувати Майдан, який організовували патріоти України.

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Кількість киян все збільшується. Сутичок не відбувається. Поки на місці немає Київського міського голови Віталія Кличка, який планував долучитися до акції.