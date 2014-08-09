На Майдані звільнили проїжджу частину

08:26, 09 серпня 2014
Київ
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У Києві на Майдані звільнилася дорога для руху.

УНИАН

Про це повідомляє ТСН.

Комунальні служби міста продовжують роботи над прибиранням у центрі столиці.

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