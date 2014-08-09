На Майдані звільнили проїжджу частину
08:26, 09 серпня 2014Київ
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У Києві на Майдані звільнилася дорога для руху.
Майдан продовжують приводити до ладу / УНІАН
Про це повідомляє ТСН.
Комунальні служби міста продовжують роботи над прибиранням у центрі столиці.
Читайте такожКличко завтра разом з киянами буде прибирати на МайданіЯк повідомляв УНІАН, за вчорашній день з головної площі міста було вивезено близько 20 машин сміття. На сьогоднішній день заплановано продовження прибирання.
На Майдані звільнили дорогу для руху
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