Міліція відкрила кілька кримінальних проваджень через вчорашні сутички на Майдані
П’ятеро осіб було доставлено до районних управлінь столичної міліції.
Внаслідок подій четверга на Майдані Незалежності столична міліція відкрила кримінальні провадження.
Про це повідомляється на сайті ГУМВС України у місті Києві.
"За фактами подій на Майдані Незалежності було відкрито кримінальні провадження за статтями Кримінального Кодексу 268 - "Незаконне заволодіння транспортним засобом", 263 – "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та 296 – "Хуліганство"", - повідомив очільник столичної міліції Олександр Терещук.
За словами начальника главка, п’ятеро осіб було доставлено до районних управлінь столичної міліції. Відносно 2 складено адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП – «Дрібне хуліганство» та відпущено. Одну особу затримано в порядку статті 208 КПК України.
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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня під час спроби навести порядок на Майдані сталися сутички між людьми, які живуть у наметах, силовиками та комунальниками.
Так звані «майданівці» запалили шини і кидали бруківку в правоохоронців.
Крім того, “мешканці” Майдану відібрали у працівників комунальних служб 7 автомобілів. В одному випадку так званий «майданівець» заволодів автомобілем комунальної служби, приставивши пістолет до голови його водія.
При цьому сьогодні у прес-службі міського голови Києва повідомили, що «мешканці» Майдану пообіцяли меру Віталію Кличку повернути машини, які вони захопили у комунальників, і звільнити проїжджу частину Хрещатика.