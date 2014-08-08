Міліція відкрила кілька кримінальних проваджень через вчорашні сутички на Майдані

Внаслідок подій четверга на Майдані Незалежності столична міліція відкрила кримінальні провадження.

Про це повідомляється на сайті ГУМВС України у місті Києві.

"За фактами подій на Майдані Незалежності було відкрито кримінальні провадження за статтями Кримінального Кодексу 268 - "Незаконне заволодіння транспортним засобом", 263 – "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та 296 – "Хуліганство"", - повідомив очільник столичної міліції Олександр Терещук.

За словами начальника главка, п’ятеро осіб було доставлено до районних управлінь столичної міліції. Відносно 2 складено адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП – «Дрібне хуліганство» та відпущено. Одну особу затримано в порядку статті 208 КПК України.

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня під час спроби навести порядок на Майдані сталися сутички між людьми, які живуть у наметах, силовиками та комунальниками.

Так звані «майданівці» запалили шини і кидали бруківку в правоохоронців.

Крім того, “мешканці” Майдану відібрали у працівників комунальних служб 7 автомобілів. В одному випадку так званий «майданівець» заволодів автомобілем комунальної служби, приставивши пістолет до голови його водія.

При цьому сьогодні у прес-службі міського голови Києва повідомили, що «мешканці» Майдану пообіцяли меру Віталію Кличку повернути машини, які вони захопили у комунальників, і звільнити проїжджу частину Хрещатика.