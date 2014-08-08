У Києві "замінували" черговий телеканал

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві (на вулиці Дегтярівській розміщується, зокрема, телеканал «112» - УНІАН).

Наразі на місці події працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та працівники ДСНС.

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Відомості про зазначені події внесено до Єдиного обліку Шевченківського районного управління столичної міліції.

Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів, спрямованих на встановлення особи, яка повідомила про замінування. Проводиться перевірка, зазначається в повідомленні.