Кличко завтра разом з киянами буде прибирати на Майдані
17:46, 08 серпня 2014Київ
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У суботу, 9 серпня, мер столиці Віталій Кличко, представники київської влади та депутати Київради о 9.30 прийдуть на Майдан Незалежності, щоб разом з киянами прибирати центр столиці.
Комунальники намагаються провести прибирання на Майдані / фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київського міського голови.
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Як повідомляв УНІАН, 7-8 серпня співробітники комунальних служб намагаються провести прибирання на Майдані Незалежності, однак їм заважають нинішні жителі Майдану.
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