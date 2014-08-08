Кличко завтра разом з киянами буде прибирати на Майдані

17:46, 08 серпня 2014
Київ
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У суботу, 9 серпня, мер столиці Віталій Кличко, представники київської влади та депутати Київради о 9.30 прийдуть на Майдан Незалежності, щоб разом з киянами прибирати центр столиці.

Коммунальщики пытаются провести уборку на Майдане / фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київського міського голови.

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Як повідомляв УНІАН, 7-8 серпня співробітники комунальних служб намагаються провести прибирання на Майдані Незалежності, однак їм заважають нинішні жителі Майдану.

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