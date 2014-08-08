За сьогодні з Майдану вивезли близько 20 машин сміття

Про це сказав в коментарі УНІАН перший заступник генерального директора КК “Київавтодор” Петро Береговий.

Він зазначив, що сьогодні “вивезено близько 20 машин”.

Читайте такожБарикаду біля Будинку профспілок з боку Європейської площі розібралиЗа його словами, сьогодні більше не розбиратимуться барикади, а лише прибирається сміття комунальниками біля барикади неподалік готелю “Козацький”.

Читайте такожМешканці Майдану заважали комунальникам розбирати барикади, виникли сутичкиВін підкреслив, що решта барикад будуть розбиратися після того, як будуть досягнуті домовленості між представниками Майдану та київською владою.