Мешканці Майдану заважали комунальникам розбирати барикади, виникли сутички

Люди, що живуть у наметах на Майдані Незалежності, не пускали працівників комунальних служб прибирати барикади з боку Європейської площі, біля Будинку профспілок.

Як передає кореспондент УНІАН, на Європейську площу від Майдану також відбули навантажувачі та вантажівки.

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У той же час біля цієї барикади з дощок, шин, будівельного та іншого сміття утворилася черга з людей, оскільки прохід через барикаду дуже вузький.

Як стало відомо пізніше, почалися сутички. Екскаватори на ковші навантажували шини і закидали у вантажні машини, їм намагалися перешкоджати жителі Майдану, які нависали на ковшах, не даючи забирати шини.

У той же час, жителі Києва допомагали комунальникам прибирати сміття. Крім того, ковшами розібрали барикаду, яка побудована вчора у Будинку профспілок.

Як повідомлялося, 7 серпня під час спроби навести порядок на Майдані сталися сутички між людьми, які живуть у наметах, силовиками та комунальниками.

Так звані «майданівці» запалили шини і кидали бруківку в правоохоронців.

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Крім того, “мешканці” Майдану відібрали у працівників комунальних служб 7 автомобілів. В одному випадку так званий «майданівець» заволодів автомобілем комунальної служби, приставивши пістолет до голови його водія.

При цьому сьогодні у прес-службі міського голови Києва повідомили, що «мешканці» Майдану пообіцяли меру Віталію Кличку повернути машини, які вони захопили у комунальників, і звільнити проїжджу частину Хрещатика.