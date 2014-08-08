Барикаду біля Будинку профспілок з боку Європейської площі розібрали

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час близько 30 комунальників прибирають сміття та закидають його в КаМАзи.

Сутички припинилися. В той же час на Майдані тривають дискусії щодо доцільності збереження Майдану.

Як повідомляв УНІАН, люди, які зараз живуть у наметах на Майдані, перешкоджали комунальникам прибирати Майдан. Зокрема, «мешканці» Майдану нависали на ковшах екскаватора, не даючи забирати шини та сміття, з яких було складено барикаду.

Читайте такожКличко на Майдані поспілкувався з його мешканцямиВ той же час жителі Києва допомагали комунальникам прибирати сміття.