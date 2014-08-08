Постраждалі біля Українського дому отримали легкі ушкодження - очевидці

Про це кореспондентові УНІАН повідомили очевидці інциденту.

Один зі свідків події, який назвався Володимиром, сказав, що він стояв спиною до місця, де стався вибух: “Коли я повернувся, то побачив, що двох поранено. Легенькі поранення - одного легко поранено в губу, а одного легенько в щоку”.

“Поранили якогось дідуся і хлопця. Їх забрала потім “швидка””, - додав він.

Наразі на місці вибуху працює вибухотехнічна лабораторія МВС.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на сайт МВС, у центрі Києві від вибуху гранати біля Українського дому постраждали двоє осіб. Зазначається, що міліція вже затримала чоловіка, який кинув гранату.

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