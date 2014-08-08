У центрі Києва біля "Українського дому" вибухнула граната: двоє поранених

Внаслідок вибуху гранати біля «Українського дому» в центрі Києва постраждали двоє осіб.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Миколу Величковича, який перебуває на місці події.

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Відзначається, що міліція вже затримала чоловіка, який кинув гранату.

Повідомляється, що невідомий чоловік погрожував директору закладу та кинув у його бік гранату. «Чиновник, зреагувавши на недобрі наміри зловмисника, оперативно його знешкодив», - йдеться в повідомленні.

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Очевидці події допомогли затримати злочинця, викликали швидку та міліцію, додали в МВС.