Кличко на Майдані поспілкувався з його мешканцями

Віталій Кличко прийшов на головну площі столиці у супроводі лише одного охоронця, повідомляє Еспресо.TV.

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Мера столиці відразу оточили мешканці Майдану, які побоювались, що цієї ночі середмістя прибиратимуть від барикад, але цього так і не сталося.

Віталій Кличко спробував з'ясувати у мешканців Майдану, для чого їм потрібні зараз барикади в центрі.

"Проти кого ці барикади?", - запитав Віталій Кличко у них. "Проти системи", - сказала одна з "довгожителів" Майдану.