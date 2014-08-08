Київські електромережі витримають масове встановлення бойлерів - Кличко

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

«Давайте не будемо наводити жах на людей. Я звернувся до компетентних експертів, які запевнили, що у київських електромережах є достатній запас потужності. Тим не менш, я доручив ЖЕКам перевірити мережі у будинках, особливо старих, для того, щоб узимку не трапилося ніяких надзвичайних випадків. Експерти запевняють, що форс-мажорів не буде. Крім того, ЖЕКи перевірятимуть будинкові кабелі. Киянам за це платити не доведеться», - наголосив Кличко.

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За словами мера, крім газу, київські ТЕЦ також формують запаси мазуту, щоб безперебійно подавати тепло у будинки киян протягом усього опалювального сезону. «Узимку кожен холодний день на рахунку. Тому я впевнений, що ми зможемо зекономити достатньо газу, щоб забезпечити киян теплом під час опалювального сезону», - зазначив Кличко.