Будівлю КМДА взяли під посилену охорону, щоб її не захопили мешканці Майдану
19:34, 07 серпня 2014Київ
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Міліція взяла під посилену охорону будівлю КМДА, щоб унеможливити її захоплення так званими “майданівцями”.
REUTERS
Міліція взяла під посилену охорону будівлю КМДА, щоб унеможливити її захоплення так званими “майданівцями”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник ГУ МВС України в м. Києві Олександр Терещук.
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“Зараз там є у нас підрозділи ДСО. Якщо будуть правопорушення, будемо підтягувати сили, але хотілось би все вирішувати мирним шляхом”, - сказав Терещук.
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