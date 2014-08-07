Більшість повідомлень про "замінування" у Києві надходять з окупованих міст на Донбасі

Переважна кількість повідомлень про замінування об'єктів у Києві надходить з окупованих терористами міст на сході Україн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник ГУ МВС України в м. Києві Олександр Терещук.

“Всі ми знаємо, звідки йдуть дзвінки. Міліція знає, де знаходяться ці люди, але наразі діяти неможливо, оскільки на сьогодні та територія окупована”, - сказав Терещук.

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За його словами, сьогодні по спецлінії “102” надійшло 5 повідомлень про замінування різних об'єктів, і всі дзвінки були зроблені з окупованих терористами територій.

Як сказав Терещук, щодня подібних дзвінків надходить від 7 до 10. «Якщо вони йдуть не з окупованих територій, ми розкриваємо», - сказав він.