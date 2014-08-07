Міліція затримала близько 10 мешканців наметового містечка на Майдані

За вчинення спротиву працівникам правоохоронних органів, які забезпечували громадський порядок під час проби прибирання комунальниками барикад та наметів на Майдані Незалежності в Києві, затримано близько 10 “жителів наметового містечка”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник ГУ МВС України в м. Києві Олександр Терещук.

“Затримали близько 8-10 людей”, - сказав він.

Водночас Терещук повідомив, що під час заворушень мешканці Майдану нанесли тілесні ушкодження камінням та іншими предметами невогнепальної дії 50 бійцям спецпідрозділів «Київ-1» та «Київ-2», які нещодавно повернулися із зони АТО та були задіяні в охороні правопорядку.

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За словами Терещука, він спеціально не давав міліції команду застосувати будь-яку силу, оскільки спирався на те, що бійці спецбатальйону раніше були на Майдані, під час акції протесту проти режиму Віктора Януковича, і могли б домовитись з тими, хто залишився на центральній площі Києва. “Але як можна домовитись з тими, хто не чує?”, - поставив риторичне питання начальник столичного главку міліції.

Він повідомив, що за фактом спротиву працівникам правоохоронних органів відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганські дії, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України. Проте в подальшому не виключено, що це кримінальне провадження поповниться новими статтями.

Терещук зазначив, що у знесених комунальниками наметах на Майдані була виявлена велика кількість золотих ланцюжків, сережок, колець, як чоловічих, так і жіночих. За його словами, не виключено, що ці вироби були відібрані під час непоодиноких пограбувань мешканцями Майдану. За словами Терещука, лише за 5 останніх днів на Майдані було офіційно зареєстровано 2 розбійних напади, 1 пограбування та 1 нанесення тілесних ушкоджень.

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На запитання, яким чином київська міліція планує навести порядок на Майдані Незалежності, Терещук відповів, що сьогодні йшлося лише про звільнення проїжджої частини, а не повне знесення наметів.

Він зауважив, що не проти того, щоб на Майдані залишилась невелика кількість наметів у відповідно відведених місцях, які б служили так званими громадськими приймальнями, але категорично проти безладу, який зараз кожен киянин або гість столиці може побачити на центральній площі міста.

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Говорячи про засоби наведення порядку, Терещук сказав: “Будемо наводити порядок, яким чином - є багато засобів, але все буде в межах закону”.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович сказав, що міліція не буде миритися з грубим порушенням правопорядку, яке межує із скоєнням злочинів.