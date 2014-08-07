На Майдані почали зводити нові барикади (фоторепортаж)
18:33, 07 серпня 2014Київ
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Жителі наметового містечка на столичному Майдані незадоволені бажанням місцевої влади розібрати барикади.
У четвер, 7 серпня, мешканці наметового містечка на столичному Майдані Незалежності знову почали зводити барикади. Чоловіки і жінки зміцнюють захисні "мури" шинами, деревом і цеглою.
Нагадаємо, вранці комунальники почали прибирати барикади з боку Будинку профспілок, аби розчистити проїжджу частину. Проте демонтаж призвів до зіткнення з жителями Майдану, які незадоволені прагненням столичної влади розчистити центр міста.
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