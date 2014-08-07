На Майдані почали зводити нові барикади (фоторепортаж)

У четвер, 7 серпня, мешканці наметового містечка на столичному Майдані Незалежності знову почали зводити барикади. Чоловіки і жінки зміцнюють захисні "мури" шинами, деревом і цеглою.

Нагадаємо, вранці комунальники почали прибирати барикади з боку Будинку профспілок, аби розчистити проїжджу частину. Проте демонтаж призвів до зіткнення з жителями Майдану, які незадоволені прагненням столичної влади розчистити центр міста.