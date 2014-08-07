У Києві вантажівка знесла пішохідний міст (фото)
17:35, 07 серпня 2014Київ
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У Києві на вулиці Електриків вантажівка знесла пішохідний міст.
На вулиці Електриків зруйновано пішохідний міст / facebook.com/TIHOHOD201
Про це на своїй сторінці в Facebook написав очевидець події Тихоход Саша.
Читайте такожУ Красному Лимані за рекордні терміни побудували новий містЗа словами користувача соціальної мережі, міст було знесено зварювальним апаратом.
"Негабаритом виявився якийсь зварювальний апарат, який везли з ленкузні для відправки до Африки", - повідомив Тихоход.
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