У Києві вантажівка знесла пішохідний міст (фото)

Про це на своїй сторінці в Facebook написав очевидець події Тихоход Саша.

Читайте такожУ Красному Лимані за рекордні терміни побудували новий містЗа словами користувача соціальної мережі, міст було знесено зварювальним апаратом.

"Негабаритом виявився якийсь зварювальний апарат, який везли з ленкузні для відправки до Африки", - повідомив Тихоход.