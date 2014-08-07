Обстановка на Майдані спокійна

Як передає кореспондент УНІАН, біля невеликої барикади, яку представники так званої «самооборони» сьогодні знову спорудили біля Будинку профспілок, зібралось близько 50 людей, які між собою сперечаються щодо того, чи потрібно прибирати Майдан.

Проїжджа частина від Головпоштамту до новоствореної барикади очищена від наметів.

На Хрещатику сміття згорнуто в купи, але не вивезено. Також на перехресті Хрещатика з вул. Інститутською лежать не зібрані залишки напівзгорілих шин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці комунальники намагалися розібрати барикади в центрі Києва. Підтримку їм надавали представники правоохоронних органів.

Водночас "майданівці" підпалили шини, почали кидати у правоохоронців бруківку, спровокувавши сутички.

Читайте такожМешканці Майдану відібрали у комунальників автобус на Європейській площі Близько 11.00 сутички на Майдані Незалежності припинилися. Комунальники і пожежна техніка покинули Хрещатик.

Водночас близько 16-ї години на Європейську площу Києва знову прибула комунальна техніка, до якої згодом підійшли близько 10 мешканців Майдану.

За словами представників комунальних служб, наразі проводяться переговори щодо можливості подальшого розбирання барикад.

Читайте такожНа Майдані затримали диверсантів з гранатами і гранатометом - СБУПісля дискусії із мешканцями Майдану один із комунальників зазначив, що ними прийнято рішення від'їхати з Європейської площі трохи далі, оскільки представники Майдану погрожували спалити їхню техніку.

Проте суперечки продовжувалися. «Майданівці» відібрали у комунальників автобус.