Комунальники змогли частково прибрати барикади на Майдані

При цьому жителі наметового містечка чинили активний опір. Вони не давали працювати співробітникам комунальних служб столиці. Крім того, невідомі підпалили шини і деякі намети.

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На даний час на Майдані все відносно нормалізувалась.