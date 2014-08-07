Комунальники змогли частково прибрати барикади на Майдані
15:21, 07 серпня 2014Київ
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У Києві на Майдані Незалежності сьогодні частково прибрали барикади. Комунальники змогли вивезти частину сміття.
Комунальники спробували прибрати Майдан / фото УНИАН
При цьому жителі наметового містечка чинили активний опір. Вони не давали працювати співробітникам комунальних служб столиці. Крім того, невідомі підпалили шини і деякі намети.
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На даний час на Майдані все відносно нормалізувалась.
Комунальники змогли частково прибрати барикади на Майдані
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