Комунальники змогли частково прибрати барикади на Майдані

15:21, 07 серпня 2014
Київ
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У Києві на Майдані Незалежності сьогодні частково прибрали барикади. Комунальники змогли вивезти частину сміття. 

Комунальники спробували прибрати Майдан / Фото УНИАН

При цьому жителі наметового містечка чинили активний опір. Вони не давали працювати співробітникам комунальних служб столиці. Крім того, невідомі підпалили шини і деякі намети. 

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На даний час на Майдані все відносно нормалізувалась.

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