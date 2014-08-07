У Києві повідомили про замінування станції метро "Петрівка" і 4 торгівельних центрів
14:26, 07 серпня 2014Київ
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У Києві повідомили про замінування станції метро "Петрівка" і 4 торгівельних центрів.
У Києві повідомили про замінування станції метро "Петрівка" і 4 торгівельних центрів
Про це повідомляє ГУМВС у місті Києві.
"Сьогодні на спецлінію «102» між дванадцятою та другою годинамидня надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування. У першому йшлося про замінування на станції метро «Петрівка», ще у 4 – про замінування торгівельних центрів в різних районах столиці", - йдеться у повідомленні.Читайте такожНевідомі по телефону "замінували" "5 канал" і станцію метро "Вокзальна"
За вказанами адресами виїхали спеціалісти вибухо-технічних служб, кінологи та працівники МНС.
Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення осіб, які повідомили про замінування.
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