У Києві повідомили про замінування станції метро "Петрівка" і 4 торгівельних центрів.

Про це повідомляє ГУМВС у місті Києві.

"Сьогодні на спецлінію «102» між дванадцятою та другою годинамидня надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування. У першому йшлося про замінування на станції метро «Петрівка», ще у 4 – про замінування торгівельних центрів в різних районах столиці", - йдеться у повідомленні.Читайте такожНевідомі по телефону "замінували" "5 канал" і станцію метро "Вокзальна"

За вказанами адресами виїхали спеціалісти вибухо-технічних служб, кінологи та працівники МНС.

Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення осіб, які повідомили про замінування.