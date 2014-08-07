У столиці в ході третьої черги мобілізації планують призвати до 700 осіб

У ході третьої черги часткової мобілізації в Києві буде призвано близько 700 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив комісар Київського міського військкомату, полковник Володимир Кидонь сьогодні журналістам.

«При третій черзі мобілізаційного розгортання у Києві буде призвано до 700 чоловік”, - сказав він.

Читайте такожВ Україні завершилась перша хвиля третьої черги мобілізації

Також Кидонь додав, що впродовж першої і другої черг мобілізації в столиці призвано понад 1 тис. 500 осіб.

У свою чергу начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Богдан Сеник зазначив, що “на даний час є потреба водіїв категорії “С”, водіїв гусенично-тракторної техніки, а також медичного персоналу, який має певний досвід”.

Читайте такожУ Києві 20-25% призовників непридатні до військової служби - військком

Як повідомляв УНІАН, третя черга часткової мобілізації оголошена в державі 21 липня після оприлюднення відповідного указу президента України, затвердженого Верховною Радою України, і триватиме 45 діб.

Перша і друга черги відбулися навесні 2014 року – за указами в.о. президента від 17 березня і 6 травня.