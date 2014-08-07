У Києві 20-25% призовників непридатні до військової служби - військком

У Києві 20-25% призовників непридатні до військової служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив комісар Київського міського військкомату, полковник Володимир Кидонь сьогодні журналістам.

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“У нас багато проблем, особливо з вадами здоров'я. Українці жахливо до себе ставляться в питанні збереження свого здоров'я”, - сказав він.

“Якщо брати із 100 чоловік на медичну комісію - 20-25 чоловік непридатні до військової служби”, - наголосив Кидонь.