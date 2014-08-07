Під час протистояння з мешканцями Майдану правоохоронці отримали травми - МВС

Про це повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві.

За словами радника міністра внутрішніх справ України, куратора батальйону «Київ-1» Євгена Дейдея, сьогодні зранку почали працювати комунальні служби, які мали прибрати територію Майдану Незалежності. На знак протесту мешканці наметового містечка підпалили намет та автомобільні шини. Для забезпечення охорони громадського порядку на місце події прибули бійці спецбатальйону «Київ-1», які перебувають у процесі ротації, та столичні правоохоронці.Читайте такожНа Майдані міліція затримала кількох людей з вогнепальною зброєю (фоторепортаж)

Як сказав Дейдей, так звані майданівці пішли у наступ, в бік правоохоронців почали кидати бруківку, пляшки із запалювальною сумішшю, запалили шини.

При забезпеченні правопорядку бійці спецбальйону «Київ-1» вилучили у громадян, які чинили опір правоохоронцям, вогнепальну зброю, гранати, ножі, «коктейлі Молотова».