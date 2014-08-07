Сутички на розі Хрещатика і Прорізної припинились, люди розходяться

Як передає кореспондент УНІАН, загасають запалені барикади, розташовані ближче до Майдану з боку будівлі КМДА.

Кілька десятків людей поки що стоять неподалік, але активних дій не чиняють та потроху розходяться.

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