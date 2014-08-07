Сутички на розі Хрещатика і Прорізної припинились, люди розходяться
12:23, 07 серпня 2014Київ
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Сутички між мешканцями Майдану та правоохоронцями на розі вулиць Хрещатик і Прорізна припинились.
Учасники сутички потроху розходяться / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, загасають запалені барикади, розташовані ближче до Майдану з боку будівлі КМДА.
Кілька десятків людей поки що стоять неподалік, але активних дій не чиняють та потроху розходяться.
Читайте такожНа Майдані міліція затримала кількох людей з вогнепальною зброєю (фоторепортаж) Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Хрещатику з боку вулиці Прорізної між правоохоронцями, комунальниками та "мешканцями Майдану" почалися сутички.
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