На Майдані міліція затримала кількох людей з вогнепальною зброєю (фоторепортаж)
11:35, 07 серпня 2014Київ
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На Майдані правоохоронці затримали кількох озброєних людей, які захищали майданівські барикади.
Про це із посиланням на першого заступника голови Шевченківської районної держадміністрації Києва Іллю Сагайдака повідомляє Еспресо.TV.
Зокрема, повідомляється, що протестувальники чинять опір правоохоронцям – вони озброєні вогнепальною зброєю, кидають бруківку та коктейлі молотова.
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