На Майдані міліція затримала кількох людей з вогнепальною зброєю (фоторепортаж)

На Майдані правоохоронці затримали кількох озброєних людей, які захищали майданівські барикади.

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