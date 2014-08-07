Як передає кореспондент УНІАН, під час руху потягу на «Куренівсько-Червоноармійській» гілці в гучномовець пасажирам повідомляють, що станція метро “Майдан Незалежності” закрита на вихід.

Як пояснюють працівники метрополітену, станція метро закрита з технічних причин. Іншої інформації вони не надають.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку комунальники почали розбирати барикади біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності. При цьому столичні комунальники попросили мешканців Майдану самим розібрати намети, встановлені на проїжджій частині в центрі Києва.

Однак представники так званої самооборони Майдану заявляють, що цього робити не будуть і що комунальники мають разом із правоохоронцями «забиратися геть». Згодом вони підпалили шини.

Комунальники гасять полум'я з вогнегасників, але активісти продовжують зносити нові шини. Центр Києва оповито чорним димом.