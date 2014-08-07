На Майдані відбуваються сутички
11:12, 07 серпня 2014Київ
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В Києві на Майдані почалися сутички.
Правоохоронці не втручаються в ситуацію / Скріншот
Як передає кореспондент УНІАН, час від часу в хід іде каміння. Правоохоронці не втручаються в ситуацію.
На Майдані присутні багато людей, схожих на «тітушок», а також людей, які повернулися з місць ув'язнення - вони коротко стрижені, з вибитими зубами.
Поблизу Будинку профспілок люди без якихось упізнавальних знаків знову починають складати дерев'яні барикади.
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