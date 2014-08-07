На Майдані відбуваються сутички

Як передає кореспондент УНІАН, час від часу в хід іде каміння. Правоохоронці не втручаються в ситуацію.

На Майдані присутні багато людей, схожих на «тітушок», а також людей, які повернулися з місць ув'язнення - вони коротко стрижені, з вибитими зубами.

Поблизу Будинку профспілок люди без якихось упізнавальних знаків знову починають складати дерев'яні барикади.

Читайте такожМешканці Майдану підпалили шини, аби завадити комунальникам розібрати намети (онлайн-трансляція)На залізобетонних блоках вивішено український прапор з написом “Донбас”.

Частина мешканців Майдану ходить із залізними прутами.