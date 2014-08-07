Комунальники запевняють, що мають намір розчистити лише проїжджу частину в центрі Києва

Про це УНІАН сказав один з керівників бригади комунальної служби, що прибирає центр Києва.

За його словами, вони отримали розпорядження забезпечити чистоту проїжджих частин вулиць і не чіпати те, що знаходиться на пішохідній частині.

Наразі пожежно-рятувальні підрозділи загасили два полум'я біля Майдану Незалежності. Зокрема - горів намет та підпалені мешканцями Майдану шини. Однак продовжує палати барикада із шин ближче до вулиці Інститутської.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку комунальники почали розбирати барикади біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності. Поряд перебуває велика кількість правоохоронців.Читайте такожНа Майдані так звані самооборонівці підпалили шини, аби завадити комунальникам розібрати намети

При цьому столичні комунальники попросили мешканців Майдану самим розібрати намети, встановлені на проїжджій частині в центрі Києва.

Однак представники так званої самооборони Майдану заявляють, що цього робити не будуть і що комунальники мають разом із правоохоронцями «забиратися геть». Згодом вони підпалили шини.