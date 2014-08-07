Мешканці Майдану підпалили шини, аби завадити комунальникам розібрати намети (онлайн-трансляція)

13:35 Віталій Кличко прокоментував сутички на Майдані.

12:45 Під час протистояння у центрі Києва з мешканцями Майдану правоохоронці отримали травми, здебільшого від потрапляння в них уламків бруківки.

12:35 Нардеп Леонід Ємець спробував поспілкуватися з мешканцями Майдану і прийшов до висновку, що це звичайні "тітушки".

12:25 Сутички між мешканцями Майдану та правоохоронцями на розі вулиць Хрещатик і Прорізна припинились.

12:05 На Хрещатику з боку вулиці Прорізної між правоохоронцями, комунальниками та "мешканцями Майдану" почались сутички.

12:00 Дивіться пряму трансляцію з Майдану.

11:35 На Майдані правоохоронці затримали кількох озброєних людей, які захищали барикади.

11:20 Станцію метро “Майдан Незалежності” закрито на вихід.

11:30 Так зараз виглядає Майдан з 9-го поверха КМДА, де знаходиться приймальна мера Кличка, повідомляє голова Оболонської райдержадміністрації Микола Тихонов.

11:15 На Майдані відбуваються сутички

11:00 На Майдані так звані самооборонівці підпалили шини - дим з центральної площі видно у багатьох районах столиці. Дивіться фотогалерею.

10:20 Як повідомляють очевидці, всі торговці з підземного переходу на Майдані евакуювалися і позакривали свої торгові точки.

Кафе і ресторани на Хрещатику в районі Майдану закрилися.

Крім цього, під'їзди до Майдану по вулиці Михайлівській і Костьольній перекриті ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином вони перешкоджають комунальникам розбирати намети.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на Майдані Незалежності почали розбирати барикади біля Будинку профспілок.

При цьому столичні комунальники просили мешканців Майдану самим розібрати намети, встановлені на проїжджій частині в центрі Києва.

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Однак представники так званої самооборони Майдану заявляють, що цього робити не будуть і що комунальники мають разом із правоохоронцями «забиратися геть».



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Довідка УНІАН. 9 липня генеральний прокурор Віталій Ярема доручив керівництву МВС і СБУ вжити заходів зі звільнення центральної частини Києва, а також 19 приміщень, які перебувають у власності держави, від осіб, що «ототожнюють себе з учасниками Революції гідності та майданівцями».

«Ми маємо справу не з Майданом, а з його дешевою і небезпечною підробкою. Символ революції хочуть перетворити на карикатуру», - підкреслив Ярема.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Майдан в нинішньому вигляді є проектом російської ФСБ та маргінальних партій.

Аваков переконаний, що нинішні події на Майдані - це дискредитація його сенсу і продаж України уроздріб.

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Глава МВС повідомив, що відомство має план "гуманного і красивого" плану, щоб вирішити питання Майдану.

"Сила, застосована до бандитів, буде схвалена, а тим, хто помиляється, буде добре слово", - додав Аваков.

Згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, що проводилося з 1 по 5 липня, 82% киян негативно ставляться до знаходження наметів на Майдані.