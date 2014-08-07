Столичні комунальники просять мешканців Майдану самостійно розібрати намети
Представники столичних комунальних служб просять мешканців Майдану самих розібрати намети, встановлені на проїжджій частині в центрі Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, один із керівників комунальників підійшов до псевдомайданівців, які зібралися біля правоохоронців, та озвучив відповідне прохання.
Однак представники так званої самооборони Майдану заявляють, що цього робити не будуть і що комунальники мають разом із правоохоронцями «забиратися геть».
Окремі мешканці Майдану висловлють намір піти до мера Києва Віталія Кличка через те, що відбувається зараз у центрі Києва.
Проте комунальні служби активно розбирають барикади і намети на Майдані Незалежності з боку готелю “Козацький”. Правоохоронці проводять опис вилученого з уже розібраних наметів, зокрема близько 20 ящиків із пляшками, підготовленими під «коктейлі Молотова».
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Як повідомляв УНІАН, 9 липня генеральний прокурор Віталій Ярема доручив керівництву МВС і СБУ вжити заходів зі звільнення центральної частини Києва, а також 19 приміщень, які перебувають у власності держави, від осіб, що «ототожнюють себе з учасниками Революції гідності та майданівцями».
«Ми маємо справу не з Майданом, а з його дешевою і небезпечною підробкою. Символ революції хочуть перетворити на карикатуру», - підкреслив Ярема.
У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Майдан в нинішньому вигляді є проектом російської ФСБ та маргінальних партій.
Аваков переконаний, що нинішні події на Майдані - це дискредитація його сенсу і продаж України уроздріб.
Глава МВС повідомив, що відомство має план "гуманного і красивого" плану, щоб вирішити питання Майдану.
"Сила, застосована до бандитів, буде схвалена, а тим, хто помиляється, буде добре слово", - додав Аваков.