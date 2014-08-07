Біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності комунальники почали розбирати барикади

Як передає кореспондент УНІАН, наразі комунальники прибирають шини, які там знаходяться.

Поблизу перебуває велика кількість правоохоронців. Працівники ДАІ перекрили проїзд приватним автомобілям на територію від Європейської площі до Майдану Незалежності, де зазвичай останнім часом паркувались автівки.

Наразі на території від Європейської площі до Майдану Незалежності працюють близько 300 комунальників. На їхніх жилетах є написи “КП «Господар”, КП ШЕУ Дніпровського району, також “Київавтодору”. На цій території наразі стоїть важка автодорівська техніка.Читайте такожКомунальники розбирають барикади на Інститутській

Крім того, під Будинком профспілок вишикувались близько 30 правоохоронців у бронежилетах, касках, з кийками, окремі з них мають зброю. Крім того, неподалік стоїть автозак.

Представники правоохоронних органів ніяких коментарів на місці не дають. Перехожі наразі можуть пересуватися цією територією без проблем.

Тим часом зі сцени Майдану представник самооборони закликає тих, хто мешкає на Майдані, не піддаватись на провокацію.

Біля сцени Майдану стоять представники самооборони з палицями, вони закликають правоохоронців зняти маски і не вчиняти ніяких дій проти тих, хто зараз проживає в наметах.