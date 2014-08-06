Завтра в Києві буде обмежено рух транспорту вулицею Боричів узвіз

19:02, 06 серпня 2014
Київ
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У Києві 7 серпня з 9.00 до 17.00 буде обмежено рух транспорту вулицею Боричів узвіз.

Google Maps

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю управління ДАІ м. Києва.

Рух транспорту буде обмежено у зв’язку з ремонтними робоnами.

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