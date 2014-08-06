Кличко доручив до кінця тижня встановити на Трухановому острові контейнери для сміття

Мер Києва Віталій Кличко доручив голові Дніпровської райдержадміністрації столиці до кінця тижня встановити необхідну кількість контейнерів для сміття на Трухановому острові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, на минулих вихідних Кличко був з інспекцією на Трухановому острові та виявив проблему браку контейнерів для сміття. Зокрема в рекреаційній зоні стоять лише невеличкі урни для сміття, які наповнюються з великою швидкістю, і тому кияни змушені залишати пакети зі сміттям не в урнах, а біля них.

Читайте такожКличко доручив прибрати з київських пляжів несанкціоновану торгівлю та звалища сміття

Раніше мер столиці звертався з вимогою до керівництва Дніпровського району поставити контейнери для збору та утилізації сміття. Проте досі особливих змін не відбулося.

Кличко висловив обурення, що керівництво Дніпровської райдержадміністрації неналежно виконує розпорядження. «Якщо хтось не хоче або не може виконувати завдання, то ми будемо шукати інших людей», - попередив Кличко.

Читайте такожКличко: У владі столиці звільнені, або в процесі звільнення - понад 30 посадовців

У свою чергу, голова Дніпровської райдержадміністрації Анатолій Долинний сказав, що кожного дня з цього питання проводить наради. «Сміття прибирається. Але його знову швидко накидають. Протягом двох днів ми визначимо, хто буде вивозити контейнери зі сміттям. Бо ставити контейнери повинні ті, хто їх вивозитиме. А для вивозу немає грошей і треба знайти тих, хто це сміття вивозитиме безкоштовно», - пояснив чиновник.

Мер Києва на це заявив, що "технології вже давно відпрацьовані". "Чотири дні вже пройшло. Чому проблема не вирішена? Післязавтра я перевірю ситуацію. Більше розмовляти не буду», - підкреслив Кличко.