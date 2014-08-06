У Києві створили антикризовий міський енергетичний штаб

У Києві створено антикризовий енергетичний штаб міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав мер міста Віталій Кличко.

Штаб забезпечить опрацювання питань, пов’язаних з підготовкою та проходженням осінньо-зимового періоду 2014-2015 років в умовах дефіциту природного газу.

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До складу антикризового енергетичного штабу увійдуть перший заступник і заступники голови КМДА, директори департаментів та голови райдержадміністрацій.

Також, за згодою, до діяльності штабу можуть долучитися начальники ГУ ДСНС України в м. Києві, ГУМВС України в м. Києві, ГУ Держсанепідслужби у м. Києві, представники «Київенерго», «Київгазу», «Київводоканалу» та інші.

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У КМДА звертають увагу, що діяльність штабу спрямовуватиметься, координуватиметься і контролюватиметься Антикризовим енергетичним штабом під головуванням віце-прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.