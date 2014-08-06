Проти Мінінфраструктури відкрито провадження за призначення керівника "Борисполю"

Про це повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

Справа буде розглядатись 14 серпня о 14:40 в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва, пише УП.

Гомболевський був призначений на посаду 31 березня 2014 року.

Як відомо, 9 липня Мінінфраструктури заявило, що під час перевірки фінансово-господарської діяльності аеропорту "Бориспіль" за 2011 – 2014 рік були виявлені численні порушення.

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Водночас, за словами заступника міністра інфраструктури Петра Пінкаса, зловживань нинішнім керівництвом підприємства зафіксовано не було.

Наприкінці червня перевізники заявили, що підозрюють керівництво "Борисполя" у корупції. Мовляв, керівництво аеропорту хоче передати автомобілі таксі колишньої державної служби "Sky Taxi" "своїм людям". Тоді перевізники запевняли, що інформація про конкурс приховувалась, а умови їм виставляли "нереальні, безпідставні та необґрунтовані".

Згодом "Бориспіль" оголосив, що відкритий конкурс на право оренди автомобілів Sky Taxi відбудеться 1 липня. Однак конкурс не відбувся через недостатню підготовленість потенційних учасників заявленим умовам конкурсу.