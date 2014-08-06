Біля Поштової площі з 9 по 18 серпня обмежать рух транспорту

Як повідомляє прес-служба КК «Київавтодор», обмеження пов’язане з прокладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття автошляхів в рамках реконструкції Поштової площі.

Так, з 06:00 год. 9 серпня до 05:00 год. 11 серпня буде закрито рух всіх видів транспорту в одному напрямку Набережним шосе і вул. Набережно-Хрещатицькою (на ділянці від мосту Метро у бік мосту на вході в Гавань) та новозбудованою естакадою з Володимирського узвозу на вул. Набережно-Хрещатицьку.

З 06:00 год. 16 серпня до 05:00 год. 18 серпня буде закрито рух всіх видів транспорту в одному напрямку вулицею Набережно-Хрещатицькою і Набережним шосе (на ділянці від вулиці Почайнинської у бік мосту Метро).

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