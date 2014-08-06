Заступник голови КМДА Рябікін написав заяву про складання повноважень народного депутата
11:38, 06 серпня 2014Київ
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Народний депутат від партії «УДАР» Павло Рябікін написав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з призначенням заступником голови Київської міської державної адміністрації.
Заступник голови КМДА Рябікін написав заяву про складання повноважень народного депутата / Фото: УНИАН
Відповідна заява Рябікіна зареєстрована в апараті Верховної Ради, повідомляє прес-служба партії "УДАР".
«Заяву про складання повноважень нардепа я написав одразу після призначення заступником голови КМДА - ще два тижні тому. І сподіваюся, на наступному пленарному тижні парламент її розгляне», - зазначив Рябікін.Читайте такожКиїврада затвердила план заходів з економії бюджетних коштів
Як повідомляв УНІАН, 22 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив про призначення Рябікіна заступником голови КМДА.
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