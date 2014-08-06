Заступник голови КМДА Рябікін написав заяву про складання повноважень народного депутата

Відповідна заява Рябікіна зареєстрована в апараті Верховної Ради, повідомляє прес-служба партії "УДАР".

«Заяву про складання повноважень нардепа я написав одразу після призначення заступником голови КМДА - ще два тижні тому. І сподіваюся, на наступному пленарному тижні парламент її розгляне», - зазначив Рябікін.Читайте такожКиїврада затвердила план заходів з економії бюджетних коштів

Як повідомляв УНІАН, 22 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив про призначення Рябікіна заступником голови КМДА.