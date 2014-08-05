Кличко: У владі столиці звільнені, або в процесі звільнення - понад 30 посадовців

Як повідомляє прес-служба Київського міського голови, про це Кличко сказав на прес-конференції в Кризовому медіа-центрі, в якій також взяли участь представники люстраційного комітету, парламентських фракцій та уряду.

Так, за його словами, кадрові зміни стосуються 5 заступників голови КМДА, 8 директорів департаментів, 6 начальників управлінь, 14 директорів комунальних підприємств.

Читайте такожКличко вніс подання про призначення нових голів районів у Києві

"Це відбувається непросто: чиновники чіпляються, як можуть, роблять усе, щоб залишитися на посадах. Йдуть на лікарняний, пишуть, а потім відкликають свої заяви про звільнення. Але ми почали процес очищення і ми доведемо його до кінця", - наголосив міський голова столиці.

Кличко зазначив, що очищення і оновлення влади - вимога абсолютної більшості громадян, це було і вимогою Майдану. Таке перезавантаження до кінця не відбулося. Саме тому фракція "УДАР" вийшла з коаліції, створивши конституційні підстави для розпуску парламенту та призначення дострокових виборів.

"Люстрація і оновлення влади повинні відбутися не тільки у законодавчій владі, а на всіх її рівнях. Люстраційний комітет і група депутатів парламенту, і від нашої фракції теж, підготували закон про очищення державного апарату влади. І я хочу сказати, що як мер столиці готовий, не чекаючи ухвалення закону, застосувати його критерії і долучити люстраційний комітет до перевірки кадрової політики Київської влади", - підкреслив Кличко.