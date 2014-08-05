Кличко вніс подання про призначення нових голів районів у Києві

Про це на своїй сторінці у Facebook написав сьогодні голова Голосіївської районної в м.Києві держадміністрації Микола Даневич.

«За моєю інформацією, 9 нових голів райдержадміністрацій м.Києва пройшли погодження у мера та, наразі, документи направленні в Кабінет міністрів. Можливо завтра на засіданні Кабміну вони будуть розглянуті», - поінформував Даневич.

Читайте такожКличко призначив своїм першим замом Ніконова - забудовника Києва та партнера Фірташа Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. голова Верховної Ради України і на той час виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов своїм указом звільнив всіх голів райдержадміністрації столиці. Протягом наступних 1- 1,5 місяці були призначені нові голови адміністрацій в 9 районах, в тому числі на посаду голови Голосіївської РДА був призначений Даневич.