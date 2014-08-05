Псевдомайданівці, які захопили столичний ресторан, вимагали орендну плату за півроку - ГПУ

Так звані «майданівці», які захопили ресторан у центрі Києва, вимагали сплатити їм орендну плату за останні 6 місяців.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, встановлено, що напередодні 18 молодиків, які назвали себе «представниками самооборони Майдану», зі зброєю в руках увірвалися до одного зі столичних ресторанів на бульварі Шевченка з вимогою сплатити їм орендну плату за останні 6 місяців або ж звільнити приміщення.

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Коли працівники закладу їм відмовили, зловмисники захопили ресторан. Вони вигнали з приміщення персонал та змінили замки, забарикадувавшись всередині, зазначили в Генпрокуратурі.

4 серпня близько 18-ї год., коли на місці події працювали правоохоронці, до зловмисників приїхала група ще із 17-ти радикально налаштованих осіб, зазначається в повідомленні. «Вони почали чинити опір правоохоронцям, тримаючи в руках дерев’яні та металеві палиці, ножі та інші підручні засоби для спричинення тілесних ушкоджень. Внаслідок дій агресивних та озброєних молодиків один із правоохоронців отримав травму», - поінформували в ГПУ.

Затримано 35 так званих «майданівців», вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура міста Києва.

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Як повідомляв УНІАН, за даними столичної міліції, серед 35 затриманих нападників, які «прийшли відстоювати «право власності» на ресторан на бульварі Шевченка», - 2 неповнолітніх.

Також на місці події правоохоронці виявили 7 предметів, схожих на пістолети, 12 бронежилетів, 11 палиць і кийків, 8 ножів та одну сокиру. Крім того, виявлено 3 саморобні предмети, схожі на вибухові пакети, та 2 предмети, схожі на РГД-5. Все вилучене направлено на експертизу.