Міліція затримала понад 30 осіб через напад на ресторан у центрі Києва

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення столичного ресторану на бульварі Шевченка.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як йдеться в повідомленні, вчора, 4 серпня, невідомі особи з бойовими гранатами, пістолетами, сокирами та металевими палицями прийшли відстоювати «право власності» на ресторан на бульварі Шевченка. Співробітниками міліції спільно з батальйоном «Київ-1» затримано та доставлено до районних управлінь столичної міліції 35 зловмисників. Серед них - 2 неповнолітніх, повідомили у ВЗГ.

Читайте такожУ центрі Києва силовики звільнили захоплений ресторан, у нападників вилучено арсенал зброї

За словами начальника столичної міліції Олександра Терещука, під час огляду місця події слідчо-оперативною групою виявлено 7 предметів, схожих на пістолети, 12 бронежилетів, 11 палиць і кийків, 8 ножів та одна сокира.

Також виявлено 3 саморобні предмети, схожі на вибухові пакети, та 2 предмети, схожі на РГД-5. Все вилучене направлено на експертизу.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 КК України - «вимагання». В порядку статті 208 КПК України 32 особи затримано. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Читайте такожЛуганський сепаратист Клінчаєв відпочиває на березі Дніпра в Києві (фото)

Як повідомляв УНІАН, вчора міліція заявляла, що ресторан в центрі Києва атакували люди в камуфляжному одязі та масках, які представилися самообороною.

Після прибуття на місце події міліції зловмисники застосували зброю. В результаті одного з правоохоронців було поранено.