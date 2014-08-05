Міліція затримала понад 30 осіб через напад на ресторан у центрі Києва
4 серпня невідомі особи з бойовими гранатами, пістолетами, сокирами та металевими палицями прийшли відстоювати «право власності» на ресторан на бульварі Шевченка.
Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення столичного ресторану на бульварі Шевченка.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.
Як йдеться в повідомленні, вчора, 4 серпня, невідомі особи з бойовими гранатами, пістолетами, сокирами та металевими палицями прийшли відстоювати «право власності» на ресторан на бульварі Шевченка. Співробітниками міліції спільно з батальйоном «Київ-1» затримано та доставлено до районних управлінь столичної міліції 35 зловмисників. Серед них - 2 неповнолітніх, повідомили у ВЗГ.
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За словами начальника столичної міліції Олександра Терещука, під час огляду місця події слідчо-оперативною групою виявлено 7 предметів, схожих на пістолети, 12 бронежилетів, 11 палиць і кийків, 8 ножів та одна сокира.
Також виявлено 3 саморобні предмети, схожі на вибухові пакети, та 2 предмети, схожі на РГД-5. Все вилучене направлено на експертизу.
Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 КК України - «вимагання». В порядку статті 208 КПК України 32 особи затримано. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.
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Як повідомляв УНІАН, вчора міліція заявляла, що ресторан в центрі Києва атакували люди в камуфляжному одязі та масках, які представилися самообороною.
Після прибуття на місце події міліції зловмисники застосували зброю. В результаті одного з правоохоронців було поранено.