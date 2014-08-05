Кличко доручив працівникам КМДА економити та скорочувати виробничі витрати

Про це він розповів під час інтерв’ю на ТРК «Київ», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Я звернувся до всіх чиновників з вимогою заборонити (департаментам КМДА) закуповувати автомобільний транспорт, мобільні телефони, ноутбуки, побутову техніку, а також значно скоротити службові відрядження. Всі ці кроки – необхідність у рамках антикризових заходів для економії коштів столиці», – підкреслив Віталій Кличко.Читайте такожКличко пояснив, чому в Києві довелося обмежити подачу гарячої води

Мер також зазначив, що завдяки ухваленому рішенню Київради про посилення фінансової дисципліни місто зможе зекономити майже 260 млн грн та додатково залучити до бюджету понад 800 млн грн.