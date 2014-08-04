У центрі Києва силовики звільнили захоплений ресторан, у нападників вилучено арсенал зброї

На бульварі Шевченка в Києві батальйон "Київ-1" звільнив захоплений ресторан, повідомляє Сегодня.

Близько 15 невідомих зайшли до приміщення та почали агресивно поводитися.

На місце приїхала слідчо-оперативна група та батальйон. Під час затримання невідомі намагалися використовувати зброю й чинили опір. Зараз ситуація стабільна. У затриманих вилучили арсенал зброї. Йде перевірка.

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За попередньою інформацією, один зі співробітників батальйону поранений. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зараз на місці знаходяться досить багато міліції та міліцейських машин.