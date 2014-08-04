У «Київенерго» обіцяють не відключати киян від енергопостачання взимку

Енергогенеруюча компанія «Київенерго», яка поставляє теплову і електричну енергію споживачам столиці України, посилить енергомережі Києва до опалювального сезону, щоб забезпечити жителів електроенергією при підвищеному її споживанні, а також просить житлові організації перевірити і посилити електропроводку в будинках.

Про це повідомив журналістам голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков.

«Зараз весь персонал кабельних мереж працює над тим, щоб посилити схему електропостачання з урахуванням того, що взимку буде споживання значно більше, аніж у штатному режимі», - сказав він.

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За словами Плачкова, киянам не варто переживати з приводу відключення енергопостачання, оскільки споживання електроенергії взимку у 2005 і 2006 роках було вище за штатний режим в 1,5-2 рази і електроенергію в житлових будинках не відключалася.

Водночас він повідомив, що в столиці для економії газу до опалювального сезону було відключено подачу гарячої води, тому кияни почали встановлювати водонагрівальну техніку, що збільшує навантаження на енергомережі.

Плачков зазначив, що компанія посилить схеми енергопостачання до будинків, а перевіряти і посилювати проводку всередині будинків повинні житлові організації, у яких мережі на балансі.

«На жаль, наскільки я знаю, ця робота сьогодні ще не починалася», - додав голова наглядової ради «Київенерго».

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Крім того, він вважає, що жителям Києва, Харкова та інших великих міст з централізованим опаленням на газі немає необхідності переходити на автономне опалення, оскільки скоротити споживання теплової енергії можна завдяки елементарним правилам утеплення будинків.

«У нас на одного споживача колосальна кількість тепла витрачається, тому що ми елементарно не склимо під'їзди, не утепляємо підвали, дахи, вікна. Там резерви колосальні», - наголосив Плачков.

Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. При цьому обсяги видобутку газу в Україні не зможуть замінити поставок газу з Росії. Тому Україна розробляє реверсні маршрути поставок цього палива з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії.

В таких умовах уряд ухвалив рішення максимально знизити використання природного газу в промисловості, а також житловому секторі, для того, щоб забезпечити українців теплом і гарячою водою в зимовий період.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і поставляє теплову й електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК Ріната Ахметова.

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Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю більш як 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котельнях. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірюванні). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).